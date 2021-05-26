Кейт Миддлтон и принц Уильям на отдыхе в Шотландии. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцогиня и герцог Кембриджские, отправились в город Сент-Эндрюс, Шотландия, чтобы испытать себя в парусном спорте.

Именно в этом городе у тогда еще молодых студентов завязался роман. Об этом сообщает Daily Mail.











Герцогиня Кембриджская с принцем Уильямом примерили на себе защитные шлемы и отправились рассекать по пляжу на сухопутных яхтах. Игра оказалась азартной — Кейт Миддлтон то и дело обгоняла герцога, а потом он мастерски возвращал себе лидерство в гонке.









С самого начала тура по Шотландии герцоги Кембриджские с особенным трепетом ждали визита в Сент-Эндрюс, поскольку именно в этом городе они когда-то познакомились и влюбились друг в друга, еще будучи юными студентами. Их встреча произошла в Сент-Эндрюсском университете. Королевская пара не упустила возможности посетить свою Альма-матер, и отправилась туда сразу после гонок на пляже.

Излишне говорить, что город, в котором вы встречаете свою будущую жену, занимает особое место в вашем сердце, — поделился переживаниями принц Уильям.



Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон стала законодательницей моды после свадьбы с принцем Уильямом. Именно после королевского торжества в моду вернулись кружевные платья в качестве подвенечного наряда.

Источник: Daily Mail