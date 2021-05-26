Обыски у белорусской оппозиционерки устроили силовики Лукашенко

Обыски у белорусской оппозиционерки устроили силовики. Фото: pramen.io

https://racurs.ua/n155199-obyski-u-belorusskoy-oppozicionerki-ustroili-siloviki-lukashenko.html

Ракурс

Давление на белорусских оппозиционеров, которые не согласны с режимом Александра Лукашенко, продолжается.

Силовики устроили обыски в доме члена основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Оксаны Зарецкой. Причины и основания таких следственных действий, которые происходят 26 мая, пока неизвестны. Об этом сообщил координационный совет Беларуси в Telegram.

У Оксаны Зарецкой, члена основного состава Координационного совета, сейчас проходит обыск, —говорится в сообщении.



Белорусские силовики пока не сообщали о следственных действиях в отношении Зарецкой.

Напомним, в мае белорусские силовики заблокировали крупнейший оппозиционный сайт Беларуси tut. by, который освещал акции протеста против Александра Лукашенко.