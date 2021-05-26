Обшуки у білоруської опозиціонерки влаштували силовики Лукашенка

Обшуки у білоруської опозиціонерки влаштували силовики. Фото: pramen.io

https://racurs.ua/ua/n155199-obshuky-u-biloruskoyi-opozycionerky-vlashtuvaly-sylovyky-lukashenka.html

Ракурс

Тиск на білоруських опозиціонерів, які не згодні з режимом Олександра Лукашенка, продовжується.

Силовики влаштували обшуки в оселі члена основного складу Координаційної ради білоруської опозиції Оксани Зарецької. Причини та підстави таких слідчих дій, які відбуваються 26 травня, поки невідомі. Про це повідомила Координаційна рада Білорусі в Telegram.

В Оксани Зарецької, члена основного складу Координаційної ради, зараз проходить обшук, — йдеться в повідомленні.



Білоруські силовики поки не повідомляли про слідчі дії стосовно Зарецької.

Нагадаємо, у травні білоруські силовики заблокували найбільший опозиційний сайт Білорусі tut. by, який висвітлював акції протесту проти Олександра Лукашенка.