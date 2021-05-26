У Києві спалили "Кремль". Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n155198-kreml-spalyly-pid-posolstvom-rf-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

«Кремль» спалили під посольством Росії в Києві учасники акції на честь загиблих військових та добровольців, що віддали своє життя в боротьбі з країною-агресором РФ.

З нагоди річниці початку боїв Збройних сил України (ЗСУ) з російськими окупантами за Донецький аеропорт вони провели акцію з перфомансом — спаленням макету Кремля. Відповідне відео з’явилося на YouTube.

Спалення макету Кремля організувала низка громадських організацій. Невеликий картонний макет резиденції Путіна розмістили на асфальті, полили легкозаймистою сумішшю та підпалили. Палав Кремль недовго — нацгвардієць із вогнегасником загасив картонну модель, що викликало обурення в учасників акції.







До цього один із правоохоронців заявляв, що підпалювати Кремль не дозволить, оскільки ці дії порушують громадський порядок. Також на паркані російського посольства учасники акції розвісили фото, на яких зображені вбиті російські окупанти. На кожному фото є напис #можемповторити.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві протестувальники спалили портрети Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.