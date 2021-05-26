В Киеве сожгли "Кремль". Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n155198-kreml-sojgli-pered-posolstvom-rf-v-kieve-foto-video.html

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«Кремль» сожгли перед посольством России в Киеве участники акции в честь погибших военных и добровольцев, отдавших свою жизнь в борьбе со страной-агрессором РФ.

По случаю годовщины начала боев Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российскими оккупантами за Донецкий аэропорт они провели акцию с перфомансом — сожжением макета Кремля. Соответствующее видео появилось на YouTube.





Сожжение макета Кремля организовал ряд общественных организаций. Небольшой картонный макет резиденции Путина разместили на асфальте, полили легковоспламеняющейся смесью и подожгли. Пылал Кремль недолго — нацгвардеец с огнетушителем погасил картонную модель, что вызвало возмущение у участников акции.









До этого один из правоохранителей заявлял, что поджигать Кремль не позволит, поскольку эти действия нарушают общественный порядок. Также на заборе российского посольства участники акции развесили фото, на которых изображены убитые российские оккупанты. На каждом фото есть надпись #можемповторить.







Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве протестующие жгли портреты Владимира Путина и Александра Лукашенко.