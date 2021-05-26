Роман Протасевич работал на Донбассе. Фото: AFP

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Ракурс

Роман Протасевич, задержанный режимом Александра Лукашенко белорусский журналист, был на Донбассе.

В зоне боевых действий он работал как журналист. Ранее российские СМИ сообщили, что Протасевич якобы воевал на Донбассе на стороне украинской армии. Эту информацию отверг основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий в Telegram.

Роман Протасевич в этой ситуации — заложник, захваченный, фактически, террористическим путем. Да, Роман действительно вместе с «Азовом» и другими воинскими частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами под Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово, — говорится в сообщении.

Билецкий также призвал власти немедленно предоставить гражданство всем белорусам, которые воевали за Украину и поддерживать акции протеста.

Сегодня, 26 мая, белорусские телеграм-каналы, которые поддерживают Лукашенко, опубликовали фото с Протесевичем на Донбассе. Сообщается, что они якобы с мобильного телефона журналиста. На фотографиях Протасевич изображен в форме и с оружием.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска из-за якобы угрозы минирования экстренно приземлился самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Лайнер сопровождал истребитель. На борту самолета находился оппозиционный журналист, основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.