Роман Протасевич працював на Донбасі. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n155197-protasevych-buv-na-donbasi-bileckyy-vidkynuv-strashylky-lukashenka.html

Ракурс

Роман Протасевич, затриманий режимом Олександра Лукашенка білоруський журналіст, був на Донбасі.

В зоні бойових дій він працював як журналіст. Раніше російські ЗМІ повідомили, що Протасевич нібито воював на Донбасі на боці української армії. Цю інформацію відкинув засновник батальйону «Азов» Андрій Білецький у Telegram.

Роман Протасевич у цій ситуації — заручник, захоплений, фактично, терористичним шляхом. Так, Роман справді разом з «Азовом» та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово, — йдеться в повідомленні.

Білецький також закликав владу негайно надати громадянство всім білорусам, які воювали за Україну та підтримувати акції спротиву.

Сьогодні, 26 травня, білоруські телеграм-канали, що підтримують Лукашенка, опублікували фото з Протесевичем на Донбасі. Повідомляється, що вони нібито з мобільного телефону журналіста. На світлинах Протасевич зображений у формі та зі зброєю.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська через нібито загрозу мінування екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Лайнер супроводжував винищувач. На борту літака перебував опозиційний журналіст, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські спецслужби.