Швейцарія і Украерорух жорстко відповіли на звинувачення Лукашенка

Лукашенко. Фото: Новые известия

https://racurs.ua/ua/n155196-shveycariya-i-ukraeroruh-jorstko-vidpovily-na-zvynuvachennya-lukashenka.html

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Посадка літака з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем викликала міжнародний скандал.

Влада Швейцарії спростувала заяви Олександра Лукашенка про те, що саме Швейцарія направила сповіщення про загрозу рейсу Ryanair. Про це заявило Міністерство закордонних справ країни.

Також про нестандартну ситуацію на борту та запитів на зміну плану польоту не отримував і Украерорух.

Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту до органів обслуговування повітряного руху Украероруху з жодних джерел не надходило, — заявив очільник Украероруху Андрій Ярмак.



За словами голови Украероруху, під час перебування літака у Львові переговори екіпажу з диспетчерами відбувались у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко вперше прокоментував інцидент із вимушеною посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську. За його словами, повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. При цьому використовувалися IP-адреси Польщі.