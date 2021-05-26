Коломойський визнав свою можливість впливати на ситуацію в Україні. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n155195-kolomoyskyy-vyznav-svou-mojlyvist-vplyvaty-na-sytuaciu-v-ukrayini.html

Ракурс

Ігор Коломойський, український олігарх, визнав, що має можливість впливати на ситуацію в Україні.

Коломойський запевняє, що не користується цією можливістю. Також бізнесмен переконує, що його бізнес не залежить на сьогоднішній день від якихось ухвалених Верховною Радою законів. Про це олігарх заявив у коментарі «Радіо Свобода».

Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що у мене немає жодного взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, пов’язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогоднішній день від якихось ухвалених законів, чи тих, які можуть ухвалити, — зазначив він.

Бізнесмен переконує, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом Володимиром Зеленським. Він зізнався, що спілкується з деякими нардепами, але не впливає на них.

Коломойський також додав, що термін «олігарх», як його називають, він прирівнює до терміну «ворог народу», «бо ті люди теж не вважали себе „ворогами народу“, а їх так називали». При цьому він погоджується, що саме поняття «олігарх» на законодавчому рівні непогана ідея, бо дозволить зрозуміти, до кого саме можна застосовувати цей термін.

У 2021 році Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статками у 1,8 млрд дол. Головні сфери його інтересів — енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт, медіахолдинг «1+1 медіа».

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі заявив, що список українських олігархів потрібно розширити агромагнатом Андрієм Веревським, котрий контролює у Верховній Раді депутатську групу «Довіра».

Джерело: «Радіо Свобода»