Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155194-grozy-ta-magnitna-burya-prokotyatsya-ukrayinou-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 27 травня очікується спекотна та літня, на півдні температура повітря досягне позначки +27°. На заході сонячно та без опадів, зливи прогнозують на півночі та у центральній Україні.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +21° до +27°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими. Вітер обіцяють південний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 27 травня прогнозується тепла, містом пронесеться гроза. Вночі температура повітря опуститься до позначки +12°, а вдень триматиметься на рівні від +22° до +24° тепла.

Погода в Харкові стане по-справжньому літньою, без опадів. Температура повітря вночі фіксуватиметься від +13° до +15°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +27°.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та теплими. На небі з’являтимуться поодинокі хмари. Повітря вдень прогріється до +27°, вночі стовпчики термометрів покажуть +14°C.

Погода у Львові очікується помірно тепла. Температурні показники будуть такими: уночі +8…+10° тепла, а вдень +21…+23° тепла.

Погода в Карпатах 27 травня здивує свіжістю. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +7° до +9° тепла, а вдень температура сягне +23° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 травня очікується бурхлива, пік магнітної бурі припаде на 6.00 ранку. До вечора магнітні збурення стихнуть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екстремальну космічну погоду прогнозують вчені — дослідники на підставі архівних даних повідомили, що найближчий бурхливий період сонячної активності почнеться у 2025 році.