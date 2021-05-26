Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155194-grozy-i-magnitnaya-burya-prokatyatsya-ukrainoy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 27 мая ожидается жаркая и летняя, на юге температура воздуха достигнет отметки +27°. На западе будет солнечно и без осадков, ливни прогнозируют на севере и в центральной Украине.

Днем столбики термометров покажут от +21° до +27°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми. Ветер обещают южный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 27 мая прогнозируется теплая, в городе ударит гроза. Ночью температура воздуха опустится до отметки +12°, а днем будет держаться на уровне от +22° до +24° тепла.

Погода в Харькове станет по-настоящему летней, без осадков. Температура воздуха ночью будет фиксироваться от +13° до +15°, а днем столбики термометра застынут на уровне +27°.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и теплыми. На небе будут появляться единичные облака. Воздух днем прогреется до +27°, ночью столбики термометров покажут +14° C.

Погода во Львове ожидается умеренно теплая. Температурные показатели будут следующими: ночью +8… + 10 ° тепла, а днем +21… +23° тепла.

Погода в Карпатах 27 мая удивит свежестью. Столбики термометров в темное время суток покажут от +7° до +9° тепла, а днем температура достигнет +23° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка Украины 27 мая ожидается неспокойная, пик магнитной бури придется на 6.00 утра. К вечеру магнитные возмущения стихнут.

Напомним, ранее мы сообщали, что экстремальную космическую погоду прогнозируют ученые — исследователи на основании архивных данных сообщили, что ближайший бурный период солнечной активности начнется в 2025 году.