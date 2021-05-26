Первый самолет «Белавиа» не пустили в ЕС, он кружил в небе Беларуси

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Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», который 26 мая планировал выполнить рейс Минск-Барселона, после долгого кружения в небе Беларуси, вернулся в аэропорт вылета в столице соседней страны. Впоследствии стало известно, что Польша не пустила его в свое воздушное пространство.

Как видно на фото сайта, отслеживающего движение самолетов, борт Belavia, выполнявший рейс BRU869, намотал около десяти кругов в районе белорусского города Пружаны недалеко от границы с Польшей.

Затем самолет начал двигаться в направлении Минска. Позже польский авиарегулятор сообщил, что борт «Белавиа» не допустили в польское небо.

Комментариев от авиакомпании в Минске до сих пор нет.

Известно, что правительство Литвы также запретило белорусским авиаперевозчикам заходить в воздушное пространство Литвы.

Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны. 25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Также было обнародовано видео ее допроса.