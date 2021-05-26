Лукашенко впервые объяснил, почему угнал самолет Ryanair. Фото:

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, впервые прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске.

По его словам, минирование самолета Ryanair поступило из Швейцарии. При этом использовались IP-адреса Польши. Об этом Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями в Доме правительства Беларуси, передает русская служба BBC.

Как мы должны были поступить на фоне каскада «минирование» с IP-адресов Польши? Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Удержание самолета в аэропорту Минска — неправда. Борт сам долго не хотел улетать, — отметил он.

Кроме того, диктатор подчеркнул, что в салоне самолета находился «террорист, которого знали далеко за пределами Беларуси». Лукашенко также назвал «абсолютной ложью» то, что истребитель Миг-29 стал принуждением посадки лайнера. По его словам, задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.

Также самопровозглашенный президент отметил, что недоброжелатели Беларуси «перешли от организации бунтов к этапу удушения».

Напомним, 25 мая в Минске заявили, что инцидент с пассажирским лайнером RyanAir произошел из-за конфликта ХАМАСа с Израилем. Однако впоследствии палестинское исламское движение упрекнуло самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в «архаичном мышлении».

Ранее сообщалось, что 23 мая белорусские военные по приказу Лукашенко заставили приземлиться в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После этого силовики вывели из самолета бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом государственного авиапиратства».

Источник: ВВС