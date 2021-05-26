Лукашенко вперше пояснив, чому викрав літак Ryanair. Фото:

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, вперше прокоментував інцидент із вимушеною посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську.

За його словами, мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. При цьому використовувалися IP-адреси Польщі. Про це Лукашенко заявив 26 травня на зустрічі з парламентаріями в Будинку уряду Білорусі, передає російська служба BBC.

Як ми повинні були вчинити на тлі каскаду «мінування» з IP-адрес Польщі? Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності. Утримання літака в аеропорту Мінська — неправда. Борт сам довго не хотів відлітати, — зазначив він.

Крім того, диктатор наголосив, що в салоні літака знаходився «терорист, якого знали далеко за межами Білорусі». Лукашенко також назвав «абсолютною брехнею» те, що винищувач Міг-29 став примусом посадки лайнера. За його словами, завдання винищувача — забезпечувати зв’язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації.

Також самопроголошений президент відзначив, що недоброзичливці Білорусі «перейшли від організації бунтів до етапу удушення».

Нагадаємо, 25 травня в Мінську заявили, що інцидент з пасажирським лайнером RyanAir стався через конфлікт ХАМАСу з Ізраїлем. Однак згодом палестинський ісламський рух дорікнув самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку в «архаїчному мисленні».

Раніше повідомлялося, що 23 травня білоруські військові за наказом Лукашенка змусили приземлитися в Мінську літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після цього силовики вивели з літака колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича та його дівчину. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди кількох країн назвали дії влади Білорусі «актом державного авіапіратства».

Джерело: BBC