ХАМАС відповів Лукашенку на втягування в історію з RyanAir

https://racurs.ua/ua/n155145-hamas-vidpoviv-lukashenku-na-vtyaguvannya-v-istoriu-z-ryanair.html

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ХАМАС — палестинський ісламський рух і політична партія — дорікнув самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку в «архаїчному мисленні» після того, як офіційний Мінськ заявив, що причиною викрадення і екстреної посадки літака Ryanair, на борту котрого перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, стала загроза, нібито отримана від угруповання.

Вчора у Лукашенка стверджували, що інцидент з пасажирським лайнером RyanAir стався через конфлікт ХАМАСу з Ізраїлем.

Це обурливо і демонструє архаїчне мислення білоруського уряду, який не розуміє, що зараз ми живемо в час вільних ЗМІ і що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи, — заявив глава політбюро ХАМАСу Муса Абу Марзук.

Зауважимо, що Лукашенко повинен був 25 травня виступити з заявою, але вирішив перенести її на завтра. Державні ЗМІ Білорусі анонсують звернення як «розмову на злобу дня», яка «розставить все по місцях».

Нагадаємо, 23 травня білоруські військові за наказом Лукашенка змусили приземлитися в Мінську літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. У літаку серед інших пасажирів перебували колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич і його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди кількох країн назвали дії влади Білорусі «актом державного авіапіратства».

Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинили Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни.

Джерело: ВВС