ХАМАС ответил Лукашенко из-за авиапиратства RyanAir

https://racurs.ua/n155145-hamas-otvetil-lukashenko-iz-za-aviapiratstva-ryanair.html

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ХАМАС — палестинское исламское движение и политическая партия — упрекнула самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в «архаичном мышлении» после того, как официальный Минск заявил, что причиной похищения и экстренной посадки самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, стала угроза, якобы полученная от группировки.

Вчера у Лукашенко утверждали, что инцидент с пассажирским лайнером RyanAir произошел из-за конфликта ХАМАСа с Израилем.

Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление белорусского правительства, которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы, — заявил глава политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук.

Отметим, что Лукашенко должен был 25 мая выступить с заявлением, но решил перенести его на завтра. Государственные СМИ Беларуси анонсируют обращение как «разговор на злобу дня», который «расставит все по местам».

Напомним, 23 мая белорусские военные по приказу Лукашенко заставили приземлиться в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В самолете в числе прочих пассажиров находились бывший главред оппозиционного Телеграм-канала Nexta, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства нескольких стран назвали действия властей Беларуси «актом государственного авиапиратства».

Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над Беларусью. Авиасообщение с Беларусью прекратили Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать в Беларусь и над ее территорией.

Источник: ВВС