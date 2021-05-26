Наслідки кораблетрощі біля узбережжя Японії, фото: NHK

https://racurs.ua/ua/n155170-rosiyskyy-ta-yaponskyy-korabli-zitknulysya-bilya-hokkaydo-ie-zagybli-video.html

Ракурс

Зіткнення кораблів з летальними наслідками сталося біля узбережжя японського острова Хоккайдо (другого за величиною острова Японського архіпелагу). Інцидент стався сьогодні, 26 травня, приблизно о 6.00 за місцевим часом в Охотському морі, приблизно за 23 км на північний схід від порту Момбецу.

Зіткнулися японське риболовне судно «Дайхаті Хоккомару» та російське судно «Амур». Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Зазначається, що водотонажність російського судна набагато більша — 662 тонни проти 9,7 тонни у «Дайхаті Хоккомару.

В результаті зіткнення японське судно перекинулося. Троє з п’яти рибалок, які на ньому перебували, загинули. Ще двох осіб врятував «Амур». Тіла загиблих, а також постраждалих моряків патрульний корабель японського Управління безпеки на морі доставив до порту Момбецу.

Також у цей порт направився «Амур» для встановлення обставин інциденту.

Нагадаємо, у серпні 2017 року біля Сінгапура ракетний есмінець США зіткнувся з торговим судном.

Джерело: NHK