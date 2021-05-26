В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, куплена за держкошт. Фото: УП

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Перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer, яка була закуплена за державний кошт, прибула в Україну сьогодні, 26 травня.

Препарати доставили літаком в Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського. Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням уряду України здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents. Про це повідомляє «Укрінформ».

Раніше, 6 квітня, Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини їх виробництва. За рішенням уряду закупівля технічно відбувається через компанію Crown Agents. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що Україна до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин — 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac.

Крім того, в рамках глобальної ініціативи COVAX надійде ще 8 млн доз. Також 1 травня МОЗ повідомило про домовленість про постачання ще 10 млн доз вакцин Pfizer за державними контрактами.

Нагадаємо, в партії «Європейська солідарність» заявили, що щеплення препаратом Pfizer отримали 10 тис. посадовців. У політсилі вважають, що вакцинація в Україні препаратом Pfizer проводиться серед представників влади замість того, щоби щепити людей, старших за 80 років.

Джерело: «Укрінформ»