В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, купленная за госсредства. Фото: УП

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Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer, которая была закуплена за государственный счет, прибыла в Украину сегодня, 26 мая.

Препараты доставили самолетом в Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского. Закупку вакцины Pfizer по поручению правительства Украины осуществило международное закупочное агентство Crown Agents. Об этом сообщает «Укринформ».

Ранее, 6 апреля, Украина достигла договоренности с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины их производства. По решению правительства закупка технически происходит через компанию Crown Agents. В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина до конца 2021 года должно получить 42 млн доз вакцин — 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax и 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac.

Кроме того, в рамках глобальной инициативы COVAX поступит еще 8 млн доз. Также 1 мая Минздрав сообщил о договоренности о поставках еще 10 млн доз вакцин Pfizer по государственным контрактам.

Напомним, в партии «Европейская солидарность» заявили, что прививки препаратом Pfizer получили 10 тыс. должностных лиц. В политсиле считают, что вакцинация в Украине Pfizer препаратом проводится среди представителей власти вместо того, чтобы прививать людей старше 80 лет.

Источник: «Укрінформ»