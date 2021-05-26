США изъяли у Юрия Луценко переписку с Джулиани

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США изъяли у Юрия Луценко переписку с Джулиани — бывший генеральный прокурор Украины, вероятно, фигурирует в американском расследовании против адвоката экс-президента Дональда Трампа — Руди Джулиани.

Об этом пишут Bloomberg и Reuters, ссылаясь на материалы дела и заявление Джозефа Бонди, адвоката бывшего соратника Джулиани Льва Парнаса.

Федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли «доказательства» на электронной почте Луценко и двух других граждан Украины. Следствие США изучает, нарушал ли Джулиани закон об иностранном лоббизме.

Имена украинцев были отредактированы, но редактирование сделали так, чтобы их было видно при копировании текста и просмотре в текстовом редакторе. Ранее прокуратура США получила доступ к аккаунту Луценко примерно в то же время, когда следователи получили доступ к аккаунту Джулиани в iCloud.

Представитель прокурора США пока отказался от комментариев. Reuters добавляет, что Луценко сообщил, что «у него нет новостей» и что он «не общался с Джулиани ни по телефону, ни по почте».

Напомним, ранее мы сообщали, что история с импичментом Дональда Трампа в 2019 году получила продолжение. Экс-советник президента Украины Игорь Новиков обнародовал расшифровку телефонного разговора с адвокатом Руди Джулиани, которая предшествовала скандальному звонку Трампа Владимиру Зеленскому.

Новиков ушел в отставку из Офиса президента осенью 2020 года, 40-минутный разговор состоялся 22 июля 2019 года, за три дня до того, как говорили Трамп и Зеленский. Кроме Новикова, во время звонка присутствовал Андрей Ермак. Джулиани намекал на необходимость уголовного расследования в отношении сына Джо Байдена.

Источник: Bloomberg и Reuters