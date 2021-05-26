Сергей Притула в третий раз стал отцом, фото: Сергей Притула

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Ракурс

Сергей Притула, известный украинский шоумен, а также общественный и политический деятель, в третий раз стал отцом.

У него родилась дочь, которую назвали Стефания. Об этом Притула сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующие фотоснимки.

Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя, — подписал фото Притула.

У Притулы от первого брака с Юлией Андрейчук. есть сын Дмитрий (родился в 2008 году). Вместе с женой Екатериной Притулой (в девичестве — Сопельник) он также воспитывает трехлетнюю дочь Соломию.

Напомним, в середине апреля Притула рассказал о своих политических амбициях после проигрыша на выборах городского головы Киева, а также назвал назвал наиболее узнаваемого политика партии «Голос».