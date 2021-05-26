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Ракурс
Сергій Притула втретє став батьком, фото: Сергій Притула

Притула втретє став батьком (ФОТО)

26 тра 2021, 10:32
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Сергій Притула, відомий український шоумен, а також громадський і політичний діяч, утретє став батьком.

У нього народилася донька, яку назвали Стефанією. Про це Притула повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідні фотознімки.

Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали Тебе, — підписав фото Притула.

У Притули від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. є син Дмитро (народився у 2008 році). Разом із дружиною Катериною Притулою (у дівоцтві — Сопельник) він також виховує трирічну доньку Соломію.

Сергій Притула втретє став батьком, фото: Сергій Притула


Сергій Притула втретє став батьком, фото: Сергій Притула

Нагадаємо, у середині квітня Притула розповів про свої політичні амбіції після програшу на виборах міського голови Києва, а також назвав назвав найбільш упізнаваного політика партії «Голос».

Джерело: Ракурс


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