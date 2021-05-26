Фільм про героїв АТО показали в окупованому Севастополі. Фото: bolshoekino.com

https://racurs.ua/ua/n155166-film-pro-geroyiv-ato-zamist-propagandy-pokazaly-v-okupovanomu-sevastopoli.html

Ракурс

Кінофестиваль «Золотий витязь» в окупованому Севастополі не обійшовся без казусів.

В кінотеатрі «Москва» зірвався показ пропагандистського фільму бойовиків «Ополченочка». Замість нього показали «стрічку про героїв АТО». Про це повідомляє «Крим.Реалії».

В YouTube вже оприлюднили відео, на якому видно, як фільм не змогли увімкнути, а режисер стрічки про окупантів та один із бойовиків ЛНР Роман Разум одразу заявив, що це «диверсія». Згодом організатори фестивалю повідомили, що фільм покажуть 25 травня в кінотеатрі «Моряк».

Згодом режисер написав у Telegram, що бачив, що в інтернеті є українські фільми про героїв АТО, які перейменовані в «Ополченочку». За його словами, українці роблять це «спеціально з метою підсунути глядачеві фейковий фільм».

Судячи з усього, технічний персонал кінофестивалю «Золотий витязь» завантажив таку версію, хоча спеціальну копію нашого фільму ми відправляли їм і кілька днів поспіль обговорювали технічні питання показу. Найгіршим виявилося те, що був несправним проектор, і показати фільм запрошеним глядачам взагалі не вдалося, — написав найманець.

Як відомо, фільм «Ополченочка» зняли в Луганську за підтримки окупаційної адміністрації. Пропагандистську стрічку, яка розповідає про жінок у лавах бойовиків, презентували у травні 2019 року. Але з’ясувалося, що героїня цього фільму Світлана Дрюк ще в березні 2019 перейшла на бік України.

Нагадаємо, росіяни запланували зняти у космосі пропагандистський фільм. На початку жовтня 2021 року на Міжнародну космічну станцію відправляться російська акторка Юлія Пересільд та режисер Клим Шипенко.

Джерело: «Крим.Реалії»