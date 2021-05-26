Байден пояснив відмову від санкцій проти “Північного потоку-2”

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Джо Байден, президент США, заявив, що відмовився від запровадження нових санкцій проти компанії-оператора геополітичного проекту Росії Nord Stream 2, оскільки газогін майже добудовано, а цей крок завдав би шкоди відносинам з Європою.

Таким чином Байден підтвердив раніше озвучене рішення Білого дому не запроваджувати санкції проти «Північного потоку-2» попри різку критику з боку Конгресу, повідомляє CNN.

Я був проти Nord Stream 2 з самого початку, — заявив американський президент.

Однак, за його словами, цей проект було майже завершено ще до моменту, коли він очолив Білий дім.

Тож продовжувати санкції зараз, я вважаю, було б контрпродуктивним з огляду на наші відносини на європейському напрямку, — підсумував Байден.

Раніше Білий дім підтвердив, що компанія Nord Stream 2 та її очільник Маттіас Варнінг займаються санкційною діяльністю, проте відмовився від жорстких обмежень. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала це рішення.

21 травня США запровадили санкції проти чотирьох російських компаній, а також 13 суден, які залучені до будівництва Nord Stream 2. Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1 тис. 200 км побудований на 95%. Рік тому санкції Вашингтона призупинили будівництво, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою Берліна.

Держдепартамент США запропонував запровадити санкції лише проти чотирьох російських суден, задіяних у будівництві газогону. У Москві такі дії США назвали «позитивним сигналом». Київ звернувся з відкритим листом до США і країн Європи із закликом зберегти санкції проти «Північного потоку-2».

Джерело: CNN.