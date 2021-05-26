Байден объяснил отказ от санкций против «Северного потока-2»

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Джо Байден, президент США, заявил, что отказался от введения новых санкций против компании-оператора геополитического проекта России Nord Stream 2, поскольку газопровод почти достроен, а этот шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

Таким образом Байден подтвердил ранее озвученное решение Белого дома не вводить санкции против «Северного потока-2» несмотря на резкую критику со стороны Конгресса, сообщает CNN.

Я был против Nord Stream 2 с самого начала, — заявил американский президент.

Однако, по его словам, этот проект был почти завершен еще до момента, когда он возглавил Белый дом.

Поэтому продолжать санкции сейчас, я считаю, было бы контрпродуктивным, учитывая наши европейские отношения, — подытожил Байден.

Ранее Белый дом подтвердил, что компания Nord Stream 2 и ее глава Маттиас Варнинг занимаются санкционной деятельностью, однако отказался от жестких ограничений. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала это решение.

21 мая США ввели санкции против четырех российских компаний, а также 13 судов, привлеченных к строительству Nord Stream 2. Газопровод Nord Stream 2 из РФ в Германии длиной более 1 тыс. 200 км построен на 95%. Год назад санкции Вашингтона приостановили строительство, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия Берлина.

Госдепартамент США предложил ввести санкции только против четырех российских судов, задействованных в строительстве газопровода. В Москве такие действия США назвали «позитивным сигналом». Киев обратился с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против «Северного потока-2».

Источник: CNN.