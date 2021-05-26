Медведи атакуют пасеки и коров на Прикарпатье

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Ракурс

Медведи полакомились пасекой и коровами на Прикарпатье — в трех районах Ивано-Франковской области, в частности на Тисмениччине, Коломыйщине и Косивщине бурые медведи зашли на частные угодья и хозяйства. Лесники обнародовали фотодоказательства «прогулок» крупных животных в населенных пунктах и поблизости.

Об этом говорится в сообщении областного управления лесного и охотничьего хозяйства Ивано-Франковской области в Фейсбук.

В частности, в Узине бурый медведь напал на охотничьи угодья, где поймал четыре свиньи и затянул их в лес. В Молодятине животное уничтожило 14 ульев на пасеке, а на Косивщине полакомилось коровой во дворе.

В связи с активизацией бурых медведей, лесники просят воздержаться туристов от лесных прогулок в одиночку.

Не делайте резких движений, не гоните хищника камнями или палкой… Чтобы отвлечь внимание медведя, ему можно бросить что-то из своих вещей, например, шапку или куртку. Это может заинтересовать животное на некоторое время и позволит отойти на безопасное расстояние. Если хищник бросился в вашу сторону, нападает на вас, нужно лечь на живот, сложить руки на шее, — сообщили лесники как действовать при встрече с медведем.

В то же время украинцы в соцсетях приближение медведей к населенным пунктам связывают с вырубкой лесов в Карпатах.