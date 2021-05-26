Ведмеді атакують пасіки та корів на Прикарпатті

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Ракурс

Ведмеді поласували пасікою і коровами на Прикарпатті — у трьох районах Івано-Франківщини, зокрема на Тисмениччині, Коломийщині та Косівщині, бурі ведмеді завітали на приватні угіддя та господарства. Лісники оприлюднили фотодокази «витівок» великих тварин у населених пунктах та поблизу.

Про це йдеться у повідомленні обласного управління лісового та мисливського господарства Івано-Франківщини у Фейсбук.

Зокрема, в Узині бурий ведмідь напав на мисливські угіддя, де вполював чотири свині і затягнув їх до лісу. У Молодятині тварина знищила 14 вуликів на пасіці, а на Косівщині вполювала корову на подвір’ї.

У зв’язку із активізацією бурих ведмедів, лісники просять утриматися туристів від поодиноких прогулянок лісом.

Не робіть різких рухів, не відганяйте хижака камінням чи палицею… Щоб відвернути увагу ведмедя, йому можна кинути щось зі своїх речей, наприклад, шапку чи куртку. Це може зацікавити тварину на деякий час і дозволить відійти на безпечну відстань. Якщо хижак кинувся у ваш бік, нападає на вас, потрібно лягти на живіт, скласти руки на шиї, — повідомили лісники як діяти при зустрічі з ведмедем.

Водночас українці у соцмережах наближення ведмедів до населених пунктів пов’язують з вирубкою лісів у Карпатах.