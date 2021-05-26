В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 25 травня, було зафіксовано ще 3 тис. 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 154 дитини та 73 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 385;

Харківській області — 328;

Дніпропетровській області — 277;

Запорізькій області — 219;

Київській області — 208.

Госпіталізували за добу 1 тис. 778 осіб. Наразі на коронавірус в Україні хворіють 149,9 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення COVID-19.

Померли за добу 208 хворих, одужали — 14 тис. 987 пацієнтів. За добу здійснено 71 тис. 988 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

захворіли 2 млн 189 тис. 858 осіб;

одужав 1 млн 990 тис. 51 пацієнт;

померли 49 тис. 893 хворих.

Щеплення від коронавірусу за добу отримали 16 тис. 387 людей. З них:

першу з двох необхідних доз отримали 5 тис. 221 людина;

повністю імунізовані — 11 тис. 166 людей.

За весь час кампанії з вакцинації населення щеплено 987 тис. 193 особи. З них: