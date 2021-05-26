Коронавірус в Україні — за добу померли понад 200 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n155163-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-ponad-200-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 25 травня, було зафіксовано ще 3 тис. 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед нових випадків захворювання — 154 дитини та 73 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 385;
- Харківській області — 328;
- Дніпропетровській області — 277;
- Запорізькій області — 219;
- Київській області — 208.
Госпіталізували за добу 1 тис. 778 осіб. Наразі на коронавірус в Україні хворіють 149,9 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення COVID-19.
Померли за добу 208 хворих, одужали — 14 тис. 987 пацієнтів. За добу здійснено 71 тис. 988 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії COVID-19 в Україні:
- захворіли 2 млн 189 тис. 858 осіб;
- одужав 1 млн 990 тис. 51 пацієнт;
- померли 49 тис. 893 хворих.
Щеплення від коронавірусу за добу отримали 16 тис. 387 людей. З них:
- першу з двох необхідних доз отримали 5 тис. 221 людина;
- повністю імунізовані — 11 тис. 166 людей.
За весь час кампанії з вакцинації населення щеплено 987 тис. 193 особи. З них:
- першу дозу вакцини отримали 987 тис. 191 особа;
- дві дози (повністю імунізовані) — 97 тис. 391 особа.