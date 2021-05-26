Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради

Коронавірус в Україні — за добу померли понад 200 хворих (ІНФОГРАФІКА)

26 тра 2021, 09:48
999

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 25 травня, було зафіксовано ще 3 тис. 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 154 дитини та 73 медпрацівники. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 385;
  • Харківській області — 328;
  • Дніпропетровській області — 277;
  • Запорізькій області — 219;
  • Київській області — 208.

Госпіталізували за добу 1 тис. 778 осіб. Наразі на коронавірус в Україні хворіють 149,9 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу поширення COVID-19.

Померли за добу 208 хворих, одужали — 14 тис. 987 пацієнтів. За добу здійснено 71 тис. 988 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли 2 млн 189 тис. 858 осіб;
  • одужав 1 млн 990 тис. 51 пацієнт;
  • померли 49 тис. 893 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Щеплення від коронавірусу за добу отримали 16 тис. 387 людей. З них:


  • першу з двох необхідних доз отримали 5 тис. 221 людина;
  • повністю імунізовані — 11 тис. 166 людей.

За весь час кампанії з вакцинації населення щеплено 987 тис. 193 особи. З них:

  • першу дозу вакцини отримали 987 тис. 191 особа;
  • дві дози (повністю імунізовані) — 97 тис. 391 особа.

Вакцинація в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів