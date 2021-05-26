Новий штам коронавірусу виявили у Бразилії

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Новий штам коронавірусу виявили у Бразилії — походження цього варіанту вірусу наразі невідоме. Про COVID-знахідку розповів вчений з університету Сан-Паулу в Ботукату, віце-президент бразильської спільноти вірусологів Жоау Пессоа Араужу.

Новий різновид інфекції вперше зафіксували в зразку, відібраному у пацієнта з міста Ітірапіна в штаті Сан-Паулу. Також ця мутація вірусу поширилася у місті Порту-Феррейра, пише видання G1.

Чи є новий штам більш заразним і більш небезпечним, аніж «звичайний» коронавірус, поки складно зрозуміти. Новий варіант SARS-CoV-2 позначили P.4. Він споріднений штаму P.1, виявленому у місті Манаус (регіональний різновид бразильського штаму). Останній, як і P.2, що поширився в Ріо-де-Жанейро, походить від бразильського штаму B.1.1.28. Водночас мутацію коронавірусу P.3 раніше виявили на Філіппінах.

Там, де він виявлений зараз, переважають варіант P.1 і британський штам, але динаміка його поширення нас дуже турбує, — розповів Жоау Пессоа Араужу.

За даними офіційної статистики, в травні у Порту-Феррейра зареєстрували найбільшу кількість смертей від наслідків COVID-19, аніж за попередні місяці.