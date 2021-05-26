Новый штамм коронавируса обнаружен в Бразилии

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Новый штамм коронавируса обнаружили в Бразилии — происхождение этого варианта вируса пока не установлено. О COVID-находке рассказал ученый из университета Сан-Паулу в Ботукату, вице-президент бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу.

Новую разновидность инфекции впервые зафиксировали в образце, отобранном у пациента из города Итирапина в штате Сан-Паулу. Также эта мутация вируса распространилась в городе Порту-Феррейра, пишет издание G1.

Является ли новый штамм более заразным и более опасным, чем «обычный» коронавирус, пока сложно понять. Новый вариант SARS-CoV-2 обозначили P.4. Он родственный штамму P.1, обнаруженном в городе Манаус (региональная разновидность бразильского штамма). Последний, как и P.2, распространившийся в Рио-де-Жанейро, происходит от бразильского штамма B.1.1.28. В то же время мутацию коронавируса P.3 ранее обнаружили на Филиппинах.

Там, где он обнаружен сейчас, преобладают вариант P.1 и британский штамм, но динамика его распространения нас очень беспокоит, — рассказал Жоау Пессоа Араужу.

По данным официальной статистики, в мае в Порту-Феррейра зарегистрировано наибольшее количество смертей от последствий COVID-19 по сравнению с предыдущими месяцами.