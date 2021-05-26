Дональд Трамп, фото: Bill Ingalls/ NASA

https://racurs.ua/n155161-tramp-zayavil-chto-vse-soglasny-s-ego-versiey-proishojdeniya-koronavirusa.html

Ракурс

Дональд Трамп, бывший президент США, заявил, что выдвинутая им версия в том, что источником коронавируса может быть лаборатория в китайском городе Ухане, в котором в конце 2019 года официально была зафиксирована первая вспышка заболевания, наконец-то становится популярной.

Об этом говорится в сообщении, опубликования в блоге экс-президента США, который был запущен после блокировки Трампа в популярных соцсетях.

«Теперь все согласны, что я был прав, когда еще в самом начале называл Ухань источником COVID-19», — подчеркнул Трамп.

Трамп отметил, что иногда он называл эту болезнь «китайским вирусом».

Для меня с самого начала это было очевидно, но меня сильно критиковали, как всегда. Теперь же все люди говорят: «Он был прав», — добавил экс-президент.



Недавно издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что еще за месяц до официального начала эпидемии коронавируса трех ученых из Уханского института вирусологии госпитализировали в тяжелом состоянии с симптомами, похожими на COVID-19. В Китае эту версию опровергают.