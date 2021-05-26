Дональд Трамп, фото: Bill Ingalls/ NASA

https://racurs.ua/ua/n155161-tramp-zayavyv-scho-vsi-pogodjuutsya-z-yogo-versiieu-pohodjennya-koronavirusu.html

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Дональд Трамп, колишній президент США, заявив, що висунута їм версія про те, що джерелом коронавірусу може бути лабораторія в китайському місті Ухані, в якому наприкінці 2019 року офіційно було зафіксовано перший спалах захворювання, нарешті стає популярною.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в блозі екс-президента США, який був запущений після блокування Трампа у популярних соцмережах.

Тепер все погоджуються, що я мав рацію, коли ще на самому початку називав Ухань джерелом COVID-19, — наголосив Трамп.

Трамп зазначив, що іноді він називав цю хворобу «китайським вірусом».

Для мене з самого початку це було очевидно, але мене сильно критикували, як завжди. Тепер же всі люди говорять: «Він був правий», — додав екс-президент.



Нещодавно видання The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що ще за місяць до офіційного початку епідемії коронавірусу трьох учених з Уханьського інституту вірусології госпіталізували в тяжкому стані з симптомами, схожими на COVID-19. У Китаї цю версію спростовують.