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Ракурс
Олексій Арестович, фото: «Діло»

Зустріч «нормандських» радників — Арестович розповів, що обговорюватимуть

26 тра 2021, 08:38
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Зустріч політичних радників лідерів держав «нормандської четвірки» має відбутися сьогодні, 26 травня.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович розповів про це в коментарі агентству УНН.

За совами Арестовича, учасники зустрічі планують обговорити такі питання:

  • припинення вогню;
  • обмін полоненими;
  • кластери з реалізації мінських домовленостей.

Попередня зустріч радників відбулася 19 квітня. На початку травня очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що нова зустріч може відбутися до кінця місяця та пройде в очному форматі. Інших подробиць він тоді не наводив.


Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним лідером «нормандської четвірки» окремо, якщо вони не зможуть зібратися на саміт.

Джерело: УНН


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