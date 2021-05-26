Олексій Арестович, фото: «Діло»

https://racurs.ua/ua/n155160-zustrich-normandskyh-radnykiv-arestovych-rozpoviv-scho-obgovoruvatymut.html

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Зустріч політичних радників лідерів держав «нормандської четвірки» має відбутися сьогодні, 26 травня.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович розповів про це в коментарі агентству УНН.

За совами Арестовича, учасники зустрічі планують обговорити такі питання:

припинення вогню;

обмін полоненими;

кластери з реалізації мінських домовленостей.

Попередня зустріч радників відбулася 19 квітня. На початку травня очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що нова зустріч може відбутися до кінця місяця та пройде в очному форматі. Інших подробиць він тоді не наводив.

Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з кожним лідером «нормандської четвірки» окремо, якщо вони не зможуть зібратися на саміт.

Джерело: УНН