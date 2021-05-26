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Ракурс
Вільям Шекспір помер від інсульту, фото: FAMILY HANDOUT

Перший у світі вакцинований від коронавірусу чоловік помер у Британії

26 тра 2021, 08:14
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У Великій Британії помер 81-річний Вільям Шекспір — перший чоловік у світі, який отримав щеплення вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 в межах програми вакцинації. Першу дозу вакцини Pfizer-BioNTech він отримав у грудні 2020 року в університетській лікарні Ковентрі.

Шекспір був загалом другою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу препаратом Pfizer-BioNTech — до нього вакцину від COVID-19 ввели 91-річній Маргарет Кінан, повідомляє BBC.

Зазначається, що смерть Шекспіра не пов’язана з вакциною — він помер 20 травня від інсульту.

У Шекспіра залишилася дружина, з якою він прожив 53 роки, двоє дорослих синів і онуки.

За словами дружини Шекспіра, він був дуже вдячний за можливість одним із перших у світі вакцинуватися від коронавірусу.

Він часто говорив з людьми про це і завжди закликав всіх зробити щеплення, — зазначила вона.


Нагадаємо, в Україні нещодавно зробили мільйон щеплень від COVID-19.

Джерело: BBC


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