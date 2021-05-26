Первый в мире вакцинированный от коронавируса мужчина умер в Британии

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Уильям Шекспир умер от инсульта, фото: FAMILY HANDOUT
Первый в мире вакцинированный от коронавируса мужчина умер в Британииhttps://racurs.ua/n155159-pervyy-v-mire-vakcinirovannyy-ot-koronavirusa-mujchina-umer-v-britanii.htmlРакурс
В Великобритании скончался 81-летний Уильям Шекспир — первый мужчина в мире, который получил прививку вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 в рамках программы вакцинации. Первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech он получил в декабре 2020 года в университетской больнице Ковентри.
Шекспир был в целом вторым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech — до него вакцину от COVID-19 ввели 91-летней Маргарет Кинан, сообщает BBC.
Отмечается, что смерть Шекспира не связана с вакциной — он умер 20 мая от инсульта.
У Шекспира осталась жена, с которой он прожил 53 года, двое взрослых сыновей и внуки.
По словам жены Шекспира, он был очень благодарен за возможность одним из первых в мире вакцинироваться от коронавируса.
Он часто говорил с людьми об этом и всегда призывал всех сделать прививку, — отметила она.
Напомним, в Украине недавно сделали миллион прививок от COVID-19.
Источник: BBC
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