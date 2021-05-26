Верховная Рада может ужесточить ответственность за вождение в пьяном виде, фото:

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5527, направленный на ужесточение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Автором законопроекта выступила внефракционный нардеп от «Оппозиционного блока» Виктория Гриб.

Нардеп предлагает изменить ст. 286−1 Уголовного кодекса Украины, разграничив ответственность за ДТП с летальным исходом, совершенное в состоянии опьянения и под влиянием лекарств.

В частности, предложено установить ответственность за нарушение Правил дорожного движения, совершенное под влиянием лекарственных средств, понижающих внимание и скорость реакции, в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет (если в последствии ДТП погиб один потерпевший) или от 7 до 12 лет (если погибло несколько человек) с лишением водительских прав.

Если же ДТП с летальным исходом будет совершено человеком в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то ответственность будет жёстче: водителя ожидает лишение свободы на срок от 12 лет или пожизненное заключение.

Таким образом нардеп предлагает бороться с пьяными водителями, которых не стало меньше, несмотря на ужесточение административной ответственности и увеличение штрафов.

Согласно статистике, только за 4 месяца 2021 года произошло 212 резонансных ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых 20 человек погибло и 261 человек травмирован.