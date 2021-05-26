Верховна Рада може посилити відповідальність за водіння у п'яному вигляді, фото:

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 5527, спрямований на посилення кримінальної відповідальності за водіння напідпитку.

Автором законопроекту виступила позафракційний нардеп від «Опозиційного блоку» Вікторія Гриб.

Нардеп пропонує змінити ст. 286−1 Кримінального кодексу України, розмежувавши відповідальність за ДТП з летальним результатом, вчинене в стані сп’яніння і під впливом ліків.

Зокрема, запропоновано встановити відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, вчинене під впливом лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції, у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років (якщо в наслідку ДТП загинув один потерпілий) або від 7 до 12 років (якщо загинуло кілька людей) з позбавленням водійських прав.

Якщо ж ДТП з летальним результатом буде скоєне людиною в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, то відповідальність буде жорсткішою: водія очікує позбавлення волі на термін від 12 років або довічне ув’язнення.

У такий спосіб нардеп пропонує боротися з п’яними водіями, яких не стало менше, попри посилення адміністративної відповідальності та збільшення штрафів.

Згідно зі статистикою, тільки за 4 місяці 2021 року відбулася 212 резонансних ДТП за участю нетверезих водіїв, в результаті яких 20 осіб загинуло та 261 особа травмована.