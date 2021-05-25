Крафтове пиво подешевшає в Україні

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Крафтове пиво подешевшає - Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект № 5118, покликаний підтримати малий бізнес в умовах карантину. Законопроект передбачає зниження ставки акцизного податку для малих виробників пива з солоду.

Ставка акцизного податку становитиме 1 грн 39 коп. за 1 л для малих виробників, в той час як ставка акцизного податку для інших виробників складе 2 грн. 78 коп.

Зауважимо, що до малих виробників пива відносять тих, хто виробляє до 200 тис. гектолітрів на рік.

За підрахунками авторів законопроекту, кількість малих виробників пива в Україні становить 204, а великих — всього 28.

Підставою для зниження ставок стало те, що основним каналом збуту крафтового пива малих виробників є бари і ресторани, які вимушені були зачинятися на тривалий період у зв’язку з карантином. З огляду на високі ставки акцизного податку, бізнес малих виробників опинився під загрозою закриття.

У разі ухвалення законопроекту в другому читанні, виробники крафтового пива зможуть не лише відійти від коронавірусного удару, але й знизити ціни для кінцевого споживача.