Крафтовое пиво подешевеет в Украине

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Крафтовое пиво подешевеет — Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 5118, призванный поддержать малый бизнес в условиях карантина. Законопроект предусматривает снижение ставки акцизного налога для малых производителей пива с солода.

Ставка акцизного налога будет составлять 1 грн 39 коп. за 1 л для малых производителей, в то время как ставка акцизного налога для остальных производителей составит 2 грн. 78 коп.

При этом к малым производителям пива относятся те, кто производят до 200 тыс. гектолитров в год.

По подсчетам авторов законопроекта, количество малых производителей пива в Украине составляет 204, а больших — всего 28.

Основанием для снижения ставок стало то, что основным каналом сбыта крафтового пива малых производителей являются бары и рестораны, которые были закрыты длительный период в связи с карантином. Учитывая высокие ставки акцизного налога, бизнес малых производителей очутился под угрозой закрытия.

В случае принятия законопроекта во втором чтении, производители крафтового пива смогут не только отойти от коронавирусного удара, но и снизить цены для конечного потребителя.