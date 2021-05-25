Байден обсудит с Путиным Украину и Беларусь - детали

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Джо Байден, президент США, поднимет вопрос о суверенитете Украины во время переговоров на высшем уровне с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в Швейцарии 16 июня. Также в Белом доме выразили «серьезную озабоченность» из-за авиапиратства пассажирского самолета Ryanair властями Беларуси. Поэтому Байден также обсудит с Путиным проблемы, связанные с Минском и стратегической стабильностью.

Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности… Президент США также поднимет тему Украины, отметив поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины. Он планирует обсудить Беларусь и выразить наше сильное беспокойство последними событиями, — сообщила на брифинге 25 мая представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки утверждает, что на встрече будут обсуждаться все назревшие вопросы, несмотря на расхождения позиций США и РФ. Она отметила, что саммит проводится в интересах США и ради продвижения американской повестки дня.

Президент США не боится выступить против наших противников и использовать момент личной дипломатии, чтобы обозначить области, в связи с которыми он обеспокоен, и провести поиск областей, где есть возможность сотрудничества и где у нас есть взаимное согласие, -резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Белый дом и Кремль сегодня подтвердили, что первая официальная встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Международные обозреватели ранее заявляли, что саммит Байдена и Путина неуместен после задержания силовиками самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиционера Романа Протасевича и захвата самолета международных авиалиний. По мнению аналитиков, Байден должен был настаивать, чтобы Москва отказалась от поддержки Лукашенко.

The Washington Post считает, что встреча в Женеве была бы полезной, если бы США и РФ объяснили друг другу, где пролегают красные линии.