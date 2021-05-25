Байден говоритиме з Путіним про Україну і Білорусь — деталі

https://racurs.ua/ua/n155156-bayden-govorytyme-z-putinym-pro-ukrayinu-i-bilorus-detali.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, порушить питання щодо суверенітету України під час переговорів на найвищому рівні з президентом країни-агресора Володимиром Путіним у Швейцарії 16 червня. Також у Білому домі висловили «серйозну стурбованість» через викрадення пасажирського літака Ryanair владою Білорусі. Тому Байден також обговорить з Путіним проблеми, пов’язані з Мінськом і стратегічною стабільністю.

Ми очікуємо, що вони приділять багато часу стратегічній стабільності… Президент США також порушить тему України, відзначивши підтримку Вашингтона суверенітету та територіальної цілісності України. Він планує обговорити Білорусь і висловити наше сильне занепокоєння останніми подіями, — повідомила на брифінгу 25 травня представник Білого дому Джен Псакі.

Білий дім і Кремль сьогодні підтвердили, що перша офіційна зустріч Байдена та Путіна відбудеться 16 червня у Женеві.

Псакі переконує, що на зустрічі обговорюватимуться усі назрілі питання, незважаючи на відмінності й розбіжності позицій США і РФ. Вона наголосила, що саміт проводиться в інтересах США і заради просування американського порядку денного.

Президент США не боїться виступити проти наших противників і використовувати момент особистої дипломатії, щоб позначити області, через які він стурбований, і провести пошук сфер, де є можливість співпраці і взаємної згоди", — підсумувала речниця Білого дому.



Міжнародні оглядачі раніше заявляли, що саміт Байдена та Путіна є недоречним після затримання силовиками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка опозиціонера Романа Протасевича та захоплення літака міжнародних авіаліній. На думку аналітиків, Байден повинен був наполягати, щоб Москва відмовилася від підтримки Лукашенка, пише «Голос Америки».

The Washington Post вважає, що зустріч у Женеві була б корисною, якби США і РФ пояснили одна одній, де пролягають червоні лінії.