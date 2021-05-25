ООН зробила заяву щодо викрадення Протасевича

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Організація Об'єднаних Націй зробила заяву щодо перехоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі й арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги: розслідування авіапіратства має проводитися «у різних форматах» та із залученням Мінська.

Таку думку 25 травня озвучив речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік. Гутерріш сказав, що підтримує «повне, прозоре і незалежне розслідування цього тривожного інциденту».

Очевидно, що це має робити білоруська влада (сприяти розслідуванню — ред.). Але можуть бути розглянуті й інші формати, враховуючи залученість різних сторін до міжнародного перельоту, — сказав Дюжаррік.

Речник генсека ООН також наголосив на необхідності якнайшвидшого звільнення Протасевича і Сапеги.

Раніше представник Управління верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл заявив, що в організації шоковані незаконним арештом і затриманням білоруського журналіста та його дівчини.

Те, як Протасевич був викрадений з юрисдикції іншої держави і доставлений в юрисдикцію Білорусі під загрозою застосування військової сили, рівносильно надзвичайній екстрадиції. Таке зловживання державною владою щодо журналіста за ведення діяльності, що захищається міжнародним правом, заслуговує найрішучішого засудження, — заявив Колвілл.

Він зазначив, що відповідно до законодавства про права людини, мирні зібрання не повинні вважатися кримінальним діянням. Колвілл додав, що в ООН побоюються за безпеку Протасевича.

Інформація, отримана під примусом, не може бути використана проти Протасевича в будь-яких судових розглядах. Такі примусові визнання заборонені Конвенцією проти катувань, — нагадав Колвіллл владі Білорусі.



Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни.

25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Також було оприлюднено відео її допиту.