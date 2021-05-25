ООН отреагировала на похищение Протасевича

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Организация Объединенных Наций сделала заявление о перехвате пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси и аресте оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Расследование авиапиратства должно проводиться «в различных форматах» и с привлечением Минска.

Такое мнение озвучил спикер генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша Стефан Дюжаррик. Гутерриш сказал, что поддерживает «полное, прозрачное и независимое расследование этого тревожного инцидента».

Очевидно, что это должны делать власти Беларуси (способствовать расследованию — ред.). Но могут быть рассмотрены и другие форматы, учитывая вовлеченность разных сторон к международному перелету, — сказал Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также отметил необходимость скорейшего освобождения Протасевича и Сапеги.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что в организации шокированы незаконным арестом и задержанием белорусского журналиста и его девушки.

То, как Протасевич был похищен из юрисдикции другого государства и доставлен в юрисдикцию Беларуси под угрозой применения военной силы, равносильно чрезвычайной экстрадиции. Такое злоупотребление государственной властью в отношении журналиста за ведение деятельности, которая защищается международным правом, заслуживает самого решительного осуждения, — заявил Колвилл.

Он отметил, что в соответствии с законодательством о правах человека, мирные собрания не должны считаться уголовно наказуемым деянием. Колвилл добавил, что в ООН опасаются за безопасность Протасевича.

Информация, полученная под принуждением, не может быть использована против Протасевича в любых судебных разбирательствах. Такие принудительные признания запрещены Конвенцией против пыток, — напомнил Колвиллл власти Беларуси.



Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны.

25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Также было обнародовано видео ее допроса.