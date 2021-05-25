Допрос девушки Протасевича — обнародовано видео — новости Беларуси

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Ракурс

Девушку Романа Протасевича — гражданку РФ Софию Сапегу, задержанную в Минске вместе с соучредителем оппозиционного к Лукашенко Телеграм-канала NEXTA после принудительной посадки самолета Ryanair, арестовали на два месяца. Ее бросили в СИЗО КГБ в столице Беларуси. Также 25 мая подконтрольные Лукашенко государственные СМИ соседней страны распространили видео с допросом Сапеги.

На видео девушка сознается, что является редактором Телеграм-канала «Черная книга Беларуси», которые публикует данные о силовиках. Об этом сообщил телеканал «Белсат».

Сапега находится в СИЗО КГБ, а расследованием так называемого «дела» занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси. Ранее стало известно, что девушку Протасевича задержали в связи с подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси. Напомним, в то время в соседней стране продолжались забастовки и акции протеста против режима диктатора Александра Лукашенко.

Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны.