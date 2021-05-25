Допит дівчини Протасевича — відео

https://racurs.ua/ua/n155152-dopyt-divchyny-protasevycha-video.html

Ракурс

Дівчину Романа Протасевича — громадянку РФ Софію Сапегу, затриману в Мінську разом з співзасновником опозиційного до Лукашенка Телеграм-каналу NEXTA після примусової посадки літака Ryanair, заарештували на два місяці. Її запроторили до СІЗО КДБ в столиці Білорусі. Також 25 травня підконтрольні Лукашенку державні ЗМІ сусідньої країни поширили відео із допитом Сапеги.

На відео дівчина зізнається, що є редактором Телеграм-каналу «Чорна книга Білорусі», який публікує дані про силовиків. Про це повідомив телеканал «Белсат».

Сапега перебуває в СІЗО КДБ в Мінську, а розслідуванням так званої «справи» займається Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі. Раніше стало відомо, що дівчину Протасевича затримали у зв’язку з підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі. Нагадаємо, у той час у сусідній країні тривали страйки та акції протесту проти режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни.