Дівчині Протасевича дали 60 діб СІЗО КДБ Мінська

https://racurs.ua/ua/n155151-divchyni-protasevycha-daly-60-dib-sizo-kdb-minska.html

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Дівчину Романа Протасевича — громадянку РФ Софію Сапагу, затриману в Мінську разом з співзасновником опозиційного до Лукашенка Телеграм-каналу NEXTA після примусової посадки літака Ryanair, заарештували на два місяці. Її кинули до СІЗО КДБ в столиці Білорусі

Про це повідомив BBC її адвокат Олександр Филанович.

За його словами, у вівторок відбувся допит Сапеги. Вона має статус підозрюваної в скоєнні кримінального злочину, однак якого — невідомо, оскільки з адвоката взяли підписку про нерозголошення.

За словами адвоката, слідство наразі готує інформацію для російського консульства, тому незабаром варто очікувати деталей у державних ЗМІ РФ.

Сапега перебуває в СІЗО КДБ, а розслідуванням так званої «справи» займається Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі. Російський консул отримав дозвіл на зустріч з Сапегою.

Раніше у МЗС Росії повідомили, що дівчину Протасевича затримали у зв’язку з підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі. Нагадаємо, у той час у сусідній країні тривали страйки та акції протесту проти режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни.

Джерело: ВВС