Девушке Протасевича дали 60 суток СИЗО КГБ Минска

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Девушку Романа Протасевича — гражданку РФ Софию Сапегу, задержанную в Минске вместе с соучредителем оппозиционного к Лукашенко Телеграм-канала NEXTA после принудительной посадки самолета Ryanair, арестовали на два месяца. Ее бросили в СИЗО КГБ в столице Беларуси.

Об этом сообщил BBC ее адвокат Александр Филанович.

По его словам, во вторник состоялся допрос Сапеги. Она имеет статус подозреваемой в совершении уголовного преступления. Он сообщил, что следствие сейчас готовит информацию для российского консульства, поэтому вскоре стоит ожидать деталей в государственных СМИ РФ.

Сапега находится в СИЗО КГБ, а расследованием так называемого «дела» занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси. Консул РФ получил разрешение на встречу с Сапегой.

Ранее в МИД России сообщили, что девушку Протасевича задержали в связи с подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси. Напомним, в то время в соседней стране продолжались забастовки и акции протеста против режима диктатора Александра Лукашенко.

Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны.