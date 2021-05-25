«Нескромные фото» с выпускного альбома зарисовала школа в США

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Ракурс

«Нескромные фото» с выпускного альбома отредактировала школа Bartram Trail из американского штата Флорида — администрация учебного заведения решила отретушировать фотографии 80 школьниц, чтобы сделать их «менее откровенными».

В выпускном альбоме были заретушированы плечи школьниц и слишком открытые декольте. По словам представителей школы, снимки не соответствовали «скромному» дресс-коду. В свою очередь, школьницы утверждают, что фото отредактировали без их разрешения, и обвиняют администрацию в сексизме.

В дресс-коде школы указано, что женские блузки и рубашки «должны полностью закрывать плечи», а также быть «скромными, не слишком открытыми или отвлекающими». Кроме этого, запрещается «избыточная косметика» и «экстравагантные прически».

По словам учениц, фотографии школьников мужского пола администрация оставила без изменений, хотя они тоже нарушали дресс-код.

По поводу фотографий мальчиков, например, команды пловцов и других спортивных снимков, у них не было вопросов, — сообщила журналистам 15-летняя школьница Райли О’Киф.



Ранее школа просто отказывалась размещать фотографии, не соответствующие дресс-коду. Теперь после волны критики в адрес школы ее администрация согласилась вернуть деньги (100 долл.) родителям, которые недовольны внесенными в одежду школьниц изменениями.

Источник: ВВС