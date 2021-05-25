Меркель заговорила об Украине из-за «Северного потока-2» и США

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Ангела Меркель, канцлер Германии, прокомментировала геополитический проект России «Северный поток-2», вопрос реализации которого в июне будет рассматривать Совет Европейского Союза. По словам главы немецкого правительства, Берлин «сделал все, чтобы гарантировать продолжение получения Украиной транзитных сборов» в случае запуска газопровода.

Об этом Меркель заявила 25 мая на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Канцлер отметила, что «всегда указывала особое внимании» роли Киева в контексте поставок российского газа в Европу. Кроме этого, по ее словам, Берлин продолжит обсуждать с Вашингтоном «Северный поток-2», поскольку Германия выступает против экстерриториальных санкций.

С Америкой, наверное, будут еще дискуссии и переговоры по «Северному потоку-2», — сказала она.

Меркель отметила, что вопрос энергетических связей с РФ обсуждался на саммите в рамках дискуссии 24 мая.

Мы не в одностороннем порядке зависим от России, но есть тесные энергетические отношения, — признала политик.

Вместе с тем канцлер призвала учитывать интересы Украины как страны-транзитера российского газа.

Напомним, саммит ЕС состоялся в Брюсселе 24−25 мая. Туда приехали лидеры 27 стран-членов ЕС. 21 мая США ввели санкции против четырех российских компаний, а также 13 судов, привлеченных к строительству Nord Stream 2. Газопровод Nord Stream 2 из РФ в Германии длиной более 1 тыс. 200 км построен на 95%. Год назад санкции Вашингтона приостановили строительство, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия Берлина.

Недавно СМИ сообщили, что у президента США Джо Байдена решили отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG и ее пророссийского главы Матиаса Варнига. Вместо этого Госдепартамент США предложил ввести санкции лишь против четырех российских судов, задействованных в строительстве газопровода. В Москве такие действия США назвали «позитивным сигналом». Киев обратился с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против «Северного потока-2».