Меркель заговорила про Україну через «Північний потік-2» і США

Меркель заговорила про Україну і США через “Північний потік-2”

https://racurs.ua/ua/n155153-merkel-zagovoryla-pro-ukrayinu-cherez-pivnichnyy-potik-2-i-ssha.html

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, прокоментувала геополітичний проект Росії «Північний потік-2», питання реалізації якого у червні розглядатиме Рада Європейського Союзу. За словами глави німецького уряду, Берлін «зробив усе, щоб гарантувати продовження отримання Україною транзитних зборів» у разі запуску газогону.

Про це Меркель заявила 25 травня на брифінгу за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

Канцлер наголосила, що «завжди надавала особливу увагу» ролі Києва у контексті постачання російського газу до Європи. Окрім цього, за її словами, Берлін продовжить обговорювати з Вашингтоном «Північний потік-2», оскільки Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій.

З Америкою, напевно, будуть ще дискусії і переговори щодо «Північного потоку-2», — сказала вона.

Меркель зазначила, що питання енергетичних зв’язків з РФ обговорювалося на саміті в рамках дискусії 24 травня.

Ми не в односторонньому порядку залежимо від Росії, але є тісні енергетичні відносини, — визнала політик.

Разом з тим канцлер закликала враховувати інтереси України як країни-транзитера російського газу.

Нагадаємо, саміт ЄС відбувся у Брюсселі 24−25 травня. Туди приїхали лідери 27 країн-членів ЄС. 21 травня США запровадили санкції проти чотирьох російських компаній, а також 13 суден, які залучені до будівництва Nord Stream 2. Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1 тис. 200 км побудований на 95%. Рік тому санкції Вашингтона призупинили будівництво, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою Берліна.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що у президента США Джо Байдена вирішили відмовитися від санкцій проти компанії-оператора «Північного потоку-2» — Nord Stream 2 AG і її проросійського очільника Матіаса Варніга. Натомість Держдепартамент США запропонував запровадити санкції лише проти чотирьох російських суден, задіяних у будівництві газогону. У Москві такі дії США назвали «позитивним сигналом». Київ звернувся з відкритим листом до США і країн Європи із закликом зберегти санкції проти «Північного потоку-2».